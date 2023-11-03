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Ruanda'dan Afrikalılarla ilgili karar: Vize serbestisi uygulayacaklar

Ruanda'dan Afrikalılarla ilgili karar: Vize serbestisi uygulayacaklar Devlet Başkanı Kagame, Ruanda olarak çekim merkezine dönüşmek istediklerini söyledi. Kagame, "Her Afrikalı, ülkemize ödeme yapmadan girebilir" dedi.