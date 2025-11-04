Rum yazar 'büyük planı' açıkladı: Tek Kıbrıs için harekete geçin

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rum yazar Theodoros Theodorou, 2 Kasım 2025’te Politis gazetesinde yayımladığı “Dağılma ve Yeniden Birleşme Tehlikesiyle Karşı Karşıyayız: Herkes Surların Üzerinde” başlıklı köşe yazısında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye politikasını ve Kıbrıs Türkleriyle ilişkilerini değerlendirdi.

Theodorou, ortak bir zemin bulunamadığı takdirde bunun sorumluluğunun Rum tarafına ait olacağını vurguladı.

“HRİSTODULIDIS, ÇÖZÜM İSTİYORSA ERHÜRMAN’IN ZAFERİNDEN MEMNUN OLMALI”

Birkaç hafta önce seçilen KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Türkiye ile istişarede bulunacağı açıklaması Rum tarafında tepki ile karşılanmıştı.

Bu itirazı anlamsız bulan Theodorou, "Bu görüşe itiraz edilmesini gerçekten anlayamıyorum. Kıbrıs konusunda Yunanistan ile istişarede bulunmuyor muyuz? Yani 60 yıldır tecritte olan Kıbrıslı Türkler kiminle görüşecek? Bizimle mi?" şeklinde konuştu.

GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'ın Türkiye ve Türklerle ilgili tutumunu eleştiren yazar, "Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis çözüme hazır olduğunu söylüyorsa, Erhürman'ın zaferinden memnun olmalı. Kıbrıslı Rum lider iyi niyetini kanıtlamak istiyorsa, bir sonraki hamleleri tek çıkış yolu" dedi.

"TEK KIBRIS İÇİN GEREKİRSE 'TÜRKİYE TAVİZİ' VERMELİ"

Rum yazar, birleşmiş ve tek Kıbrıs için hükümete akıl verdiği yazısında, Hristodulidis'i kişisel hedeflerini değiştirmeye davet etti ve "2028'de Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmek değil, birleşik Kıbrıs'ın ilk Cumhurbaşkanlığını üstlenmeli" dedi.

Bunu başarmak için bugün olumlu ve ılımlı bir havaya ihtiyaç duyduklarını belirten yazar, Rum yönetimin yapması gereken şeyleri şöyle sıraladı:

- "Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmelerden dışlama stratejisi derhal durdurulmalıdır."



- "Türkiye'nin Avrupa SAFE programına katılımına yönelik itirazın kaldırılması. Türkiye, itiraz etsek de etmesek de katılacaktır."



- "Yunanistan Başbakanı'nın 5x5 forumu, yani Yunanistan, Kıbrıs, Mısır, Türkiye ve Libya'nın yer alacağı bir forum önerisini memnuniyetle karşılayalım ve hayata geçirilmesinde öncülük edelim."



- "Kıbrıslı Türklerin gözlemci olarak da olsa 5x5'e katılımını önerelim. Sonuçta Kıbrıslı Türkler de Doğu Akdeniz'in sakinleridir."

Adanın tamamına göz diken Rum yazar, "şimdilik" ılımlı havayı yakalayamazsa bölünmenin günah keçisi olarak Hristodulidis'in gösterileceğini söyledi.

Bu konuda Yunanistan hükümetinin de sorumluluğu olduğunu belirten yazar, "Yunanistan Başbakanı için de yükümlülükler doğuyor. Cumhurbaşkanı'nın yanlış yönde ilerlediğini tespit etmişse, bunu kamuoyuna açıkça söylemeli. Eğer onunla aynı fikirde değilse, onu genel olarak Helenizmle suçlamalı." dedi.