Rümeysa Öztürk'ün Vermont'a naklinin geciktirilmemesi talep edildi

DHA

ABD'de doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart'ta ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından gözaltına alındı.

Filistin'e destek protestolarına katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Öztürk, federal yargıç kararı üzerine Lousiana'daki gözaltı merkezinden Vermont'a nakledilecekti.

NAKLİN GECİKTİRİLMEMESİ TALEBİ

Eylemin gecikmesi üzerine Öztürk'ün avukatları, nakil sürecine ilişkin yeni bir başvuru yaptı.

Rümeysa Öztürk'ün avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Öztürk'ün, Vermont'a naklinin geciktirilmemesi için temyiz mahkemesine başvurulacağı kaydedildi.

SAĞLIK DURUMU KÖTÜLEŞİYOR

Açıklamada, Louisiana'daki gözaltı koşullarının Öztürk'ün sağlığını tehdit ettiği vurgulanarak havalandırması yetersiz bir odada 23 kadınla tutulan Öztürk’ün, sık sık astım krizleri geçirdiği ve bu atakların giderek ağırlaştığı belirtildi.

HUKUKA AYKIRI OLARAK GÖZALTINDA TUTULUYOR

Öztürk’ün yaklaşık 6 haftadır hem hukuka aykırı hem de sağlığı riske atılarak gözaltında tutulduğu savunulan açıklamada, Türk öğrencinin böcek ve kemirgen dışkılarına maruz kaldığı, neredeyse hiç temiz havaya çıkamadığı, tıbbi müdahalelerinin geciktiği ve sağlık personelinin tutumunun ilgisiz olduğu bildirildi.