Rus güçleri Ukrayna'da bir yerleşimi daha ele geçirdi

- Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesindeki Rıbnoye yerleşimini ele geçirdiklerini açıkladı.
- Açıklamada, Rus birliklerinin tüm cephelerde ilerleme kaydettiği belirtildi.
- Daha önce Dnipropetrovsk'taki Volçye yerleşim birimi de ele geçirilmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Rus güçlerinin cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtildi.
"ZAPORİJYA'DAKİ RIBNOYE KONTROL ALTINDA"
Bakanlık açıklamasında, Doğu askeri grubu birliklerinin Zaporijya’daki Rıbnoye yerleşim birimini kurtardığı ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, bir önceki gün Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Volçye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.