Rus ordusu, Ukraynalı askerlerin aracına drone'la saldırdı Mühimmat yüklü drone'un, Ukrayna askerlerini taşıyan araca çarpma anı görüntülendi.

AA & Ensonhaber

Rusya-Ukrayna Savaşı şiddetli çatışmalara sahne olurken, saldırı anlarından yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Karşılıklı saldırılarda son dönemde insansız hava araçlarının kullanılması göze çarpıyor.

Rus ordusu, Ukrayna'nın drone'lu saldırılarına aynı yöntemle karşılık verdi.

Mühimmat yüklü drone'la saldırı anı

Ukraynalı askerleri taşıyan araç ilerlerken, mühimmat yüklü bir drone, Rus askerlerince araca doğru atıldı.

Drone'un araca çarptıktan sonra yol açtığı patlama anı askerlerin kamerasına yansıdı.

Araç dururken, askerler panikle araçtan indi. Saldırı sonucu şans eseri ölen olmadığı bildirildi.

Rusya: Ukrayna istihbaratı hazırladı

Bu arada Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Baykal-Amur demir yolu hattında meydana gelen patlamaların Ukrayna istihbaratınca gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

FSB'den yapılan açıklamada, 29 ve 30 Kasım'da Rusya Federasyonu'na bağlı Buryat Cumhuriyeti'nde Baykal-Amur demir yolu hattının, petrol taşıyan 2 trenin geçişi sırasında patlatıldığı belirtildi.

Patlamayla bağlantılı olduğu iddiasıyla 1971 doğumlu Belarus vatandaşının Omsk bölgesinde gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Kritik ulaştırma ve enerji altyapı tesislerini yok etmeyi amaçlayan terör eyleminin, Ukrayna özel servisleri tarafından hazırlandığı tespit edildi." ifadesine yer verildi.

FSB ayrıca gözaltına alınan kişinin, Litvanya'da yaşayan ve Ukrayna istihbaratına çalışan Belarus vatandaşından gelen talimatlarla hareket ettiği yönündeki itirafının yer aldığı görüntüleri paylaştı.