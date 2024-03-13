Rus polisinin LGBT kulüplerine baskını LGBT'nin aşırılıkçı oalrak kabul edilmesinden sonra Rusya'da eşcinsel kulüplerine polis baskınları başladı.

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ensonhaber.com

Rusya, LGBT'ye adeta savaş açtı.

2023 Kasım ayında Rusya'da mahkeme, LGBT hareketinin "aşırılıkçı" olarak kabul edilmesi ve faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verdi.

Bu kararın ardından adımlar atılmaya devam ediliyor.

LGBT kulübüne baskın

Bu kapsamda başkent Moskova'da LGBT üyelerinin eğlendiği kulübü polis bastı.

Baskında kulüp üyeleri sıraya sokulurken kimileri de ters kelepçe ile gözaltına alındı.

O anlara ilişkin görüntüler servis edilirken yaşananlar Avrupa'da gündem oldu.

Putin'in kararnamesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl imzaladığı kararnameyle ülkede eşcinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.