Rusya, Wagner isyanında Batı'nın parmağını araştırıyor Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus yetkililerin Batı hakkındaki iddiaları incelemeye başladığını açıkladı. Lavrov, Amerikan istihbaratıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

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Moskova yönetimi, Wagner'in isyanı sonrasında gözünü Batı'ya çevirdi.

Batılı bazı özel istihbarat servislerinin, silahlı ayaklanmaya katılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Konuyu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, soruşturma düğmesine bastıklarını söyledi.

Batılı özel servislerle ilgili inceleme başlatıldı

Lavrov, Rus yetkililerin, Batılı özel servislerin cumartesi günü Wagner'in isyanına karışıp karışmadığını soruşturduğunu açıkladı.

Ukrayna'nın ve Batılı ülkelerin söz konusu kuruluşlarının 24 Haziran olaylarına herhangi bir şekilde müdahil olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Lavrov, şöyle dedi:

Yasa dışı eylemlere ilişkin kanıt toplamayan bir departmanda çalışıyorum ama bu tür yapılarımız var. Sizi temin ederim ki bunu zaten anlıyorlar.

"Amerikan istihbaratı isyanın başarılı olmasını umuyordu"

Russia Today'e (RT) demeç veren Lavrov, Amerikan istihbaratının, silahlı isyan girişiminin başarılı olmasını umduğunu savundu:

Batı'da olayların nasıl ele alındığını biliyorum. Özellikle, CNN'e, eğer doğru hatırlıyorsam, Amerikan istihbaratının yaklaşan isyanı birkaç gündür bildiği, ancak görünüşe göre isyanın başarılı olacağı umuduyla bundan kimseye bahsetmemeye karar verdiği söylendi.

"Yaşananlar Rusya'nın iç meselesi"

Lavrov ayrıca ABD'nin Moskova büyükelçisinin ülkelerinin olaya karışmadığına dair "sinyaller verdiğini" ve yaşananların Rusya'nın iç meselesi olduğunu belirtti.