Rusya: ABD'li temsilciler ile görüşme yapıldı

Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması için ABD öncülüğünde süren müzakereler gündemde kalmaya devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

DMITRIYEV İLE AMERİKAN YETKİLİLER GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev'in ABD'li yetkililerle görüştüğünü söyleyen Peskov, Putin'e görüşmenin sonuçlarıyla ilgili bilgi verildiğini bildirdi.

Peskov, “Bu bilgi analiz edildi. Putin'in talimatıyla Rus ve Amerikan yönetimi temsilcileri arasında temas gerçekleşti. Telefon görüşmesinde, Rus tarafını Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Beyaz Sarayı ise birkaç kişi temsil etti. Diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Sözcü Peskov, Rusya ile ABD arasında yapılan görüşmelerin içeriği konusunda bilgi vermek istemediğini kaydederek, “Şu anda bu, müzakere süreci üzerinde olumsuz etki yaratabilir.” diye konuştu.