Suriye: Terörizmin her türü ve biçimiyle mücadelede kararlıyız

Suriye'de istikrar günden güne iyileştirilirken Humus vilayetinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırı, ulusu derinden sarstı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Humus’taki cami saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

SALDIRI KINANDI

Bakanlık açıklamasında, "Suriye Arap Cumhuriyeti, Humus kentindeki bir camiyi cuma namazı sırasında hedef alan ve çok sayıda masum sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör eylemini en sert ifadelerle kınamaktadır. Bu korkakça suç eyleminin insani ve ahlaki değerlere açık bir saldırı teşkil ettiğini; Suriye halkı arasında güvenliği ve istikrarı sarsmaya, kaos yaymaya yönelik tekrarlanan umutsuz girişimler çerçevesinde gerçekleştiğini vurgulamaktadır." denildi.

GÜVENLİĞİN TESİS EDİLECEĞİ VE TAZİYE SÖYLEMLERİ

Suriye’nin terörizmin her türü ve biçimiyle mücadeledeki kararlı tutumunu vurguladığı belirtilen açıklamada, "Bu tür suçların, Suriye devletini güvenliği tesis etme, vatandaşları koruma ve bu suçlara karışanları hesap vermeye zorlama yönündeki çabalarını sürdürmekten alıkoyamayacağını belirtmektedir. Bakanlık ayrıca, hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini ve samimi başsağlığı dileklerini iletmekte, yaralılara acil şifalar temenni etmekte; bu acı olayda mağdur ailelerle tam dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak Allah’tan kendilerine sabır ve metanet vermesini dilemektedir." ifadeleri kullanıldı.

CAMİYE BOMBALI SALDIRI

Suriye’nin Humus şehrindeki Vadi Ez-Zeheb Mahallesi’nde bulunan İmam Ali bin Ebu Talib Camii’nde bugün patlama meydana gelmiş, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.