Trump ile Zelensky'nin 28 Aralık'ta Florida'da görüşeceği iddia edildi

Rusya ve Ukrayna savaşını sonlandırmak için yoğun halde devam eden görüşmeler hakkında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği söyleniyordu.

Axios internet sitesine konuşan ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için bir süredir üzerinde çalışılan barış planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukraynalı yetkililer, Trump'ın 28 Aralık'ta Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde Zelensky'yi kabul edeceğini, iki liderin burada barış planı üzerinde görüşeceğini söyledi.

"TOPU KALEYE GÖNDERMEK İSTİYORUZ"

Her iki ülkeden yetkililer, ABD ve Ukrayna'nın, barış planın çoğu unsuru üzerinde mutabık olduğunu ifade etti.

ABD'den kıdemli bir yetkili, "Rus ve Ukraynalılarla mümkün olan en ileri noktaya geldik. Son iki haftada geçen yıldan fazla ilerleme kaydettik. Topu kaleye göndermek istiyoruz. Doğru yolda ilerliyoruz." dedi.

ABD'li yetkili, NATO'nun 5. maddesine benzer güvenlik garantileri içeren metni onay için Senato'ya göndermeye hazır olduklarını aktardı.

Beyaz Saray, iddia edilen görüşmeye ilişkin henüz açıklama yapmadı.

ZELENSKY HABER VERMİŞTİ

Öte yandan Zelensky, bugün yaptığı açıklamada, "Yakın gelecekte Başkan Trump ile en üst düzeyde bir toplantı yapılması konusunda anlaştık. Yeni yıla kadar birçok şey karara bağlanabilir." ifadelerini kullanmıştı.