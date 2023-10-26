Rusya: Avrupa, ABD baskısı altında kaybediyor Dışişleri Bakanı Lavrov, "Kimseye kapılarımızı kapatmadık" dedi. Rus Bakan, ABD'nin Avrupa'nın ekonomik bağımsızlığını engellediğini söyledi.

AA & Ensonhaber

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'yı ABD konusunda uyardı.

Lavrov, Washington'un hedeflerinden birinin Avrupa'nın ekonomik bağımsızlığını engellemek olduğunu söyledi.

"Avrupa'ya ekonomik bağımsızlık fırsatı vermiyor"

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Lavrov, şöyle dedi:

Avrupa, Washington'un baskısı altında doğrudan kayıplara uğruyor. Sanırım Amerikalıların görevleri arasında Avrupa'yı zayıflatmak ve ona ekonomik olarak omuzlarını dikleştirme ve bağımsız olma fırsatını vermemek de vardı.

"Kimseye kapılarımızı kapatmadık"

Lavrov, Rusya'nın diğer ülkelerle eşit ve dürüst işbirliğine açık olduğunu belirtti.

Rus Bakan, "Bu süreçlerde kimseye kapılarımızı kapatmadığımızı belirtmiştim." ifadelerini kullandı ve ekledi:

Eğer akılları başlarına gelir ve kendilerini karşılıklı olarak avantajlı ekonomik fırsatlardan mahrum bıraktıklarının farkına varırlarsa ve geri dönerlerse, hangi fikirlerin ortaya çıktığını göreceğiz.

Putin: Memnuniyet verici

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelerek, “Avrupa'nın birçok ülkesiyle ilişkilerimizi sürdürüyor ve geliştiriyor olmamız memnuniyet verici.” demişti.

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Macaristan’la küresel gelişmeler konusunda fikir alışverişi yapmanın önemine işaret eden Putin, “Yaklaşımlarımızın her zaman örtüşmediğini biliyoruz ancak görüş alışverişinde bulunma fırsatına sahip olmak bence her zaman son derece önemlidir.” değerlendirmesinde bulunmuştu.