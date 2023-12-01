Rusya: Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesine katkı vermeye hazırız Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistan'dan mevkidaşı Mirzoyan ile bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesine aktif olarak katkıda bulunmaya hazırız" dedi.

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Rusya, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesiyle yakından ilgileniyor.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, normalleşme sürecine katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

Lavrov-Mirzoyan görüşmesi

Lavrov, bu açıklamayı, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile Üsküp'te yaptığı görüşmede yaptı.

İkili, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 30. Bakanlar Konseyi çerçevesinde, güncel konuların yanı sıra uluslararası platformlarda işbirliği ve genel entegrasyon konularını ele aldı.

Kafkasya'daki durumu ele aldılar

Bölgesel konularda da Lavrov-Mirzoyan görüşmesinin gündem maddeleri arasındaydı.

Kafkasya'daki duruma işaret eden Rus bakan, normalleşme sürecinde aktif olarak bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

"Normalleşmeye katkıda bulunmaya hazırız"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, konunun ayrıntısına ilişkin şöyle dedi:

Rusya tarafı, Erivan ile Bakü arasında barış anlaşmasının imzalanması da dahil olmak üzere Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında 2020-2022 için imzalanan üçlü anlaşmaya dayanarak Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesine aktif olarak katkıda bulunmaya hazır olduğunu teyit etti.

Azerbaycan'a yönelik yaptırım çağrısı

Öte yandan Avrupa Parlamentosu'nun Dışişleri Komitesi, ortak güvenlik ve savunma politikasının uygulanması ile ortak dış ve güvenlik politikasının uygulanmasına ilişkin yıllık raporu kabul etti.

Raporda, Karabağ'ı geri alan Azerbaycan'ın girişiminin "sonuçsuz kalamayacağı" savunularak, Avrupa Birliği'ne Azerbaycan makamlarına yaptırım uygulaması çağrısında bulunuldu.

Azerbaycanlı yetkililerin, "birçok kez ateşkes ihlalinde" bulunduğu iddia edildi.