Rusya: Batı, Kafkasya'da çatışma istiyor Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Fransa dahil Batılı arabulucuların tamamen farklı hedefleri var" dedi. Rus sözcü, Batı'nın amacının, Güney Kafkasya'yı çatışma alanına dönüştürmek olduğunu söyledi.

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Kendi toprağı olan Karabağ'ı yeniden kontrolü altına alan Azerbaycan, Ermenistan ile barış anlaşması için diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Bakü yönetimi, Erivan'a yaptığı çağrıda, "Doğrudan ikili müzakerelere başlayalım" teklifinde bulundu.

Fransa ise Ermenistan ordusuna askeri sevkiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Rusya, bu duruma tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Paris'in bölgeye müdahil olmaya çalıştığını söyledi.

Fransa yorumu: Prestijini geri kazanmanın peşinde

Zaharova, basın toplantısında yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

Bakü'nün, Paris'in işgalinden oldukça yorulduğuna inanıyorum. Paris, Güney Kafkasya'daki jeopolitik prestijini geri kazanmaya çalışıyor. Bu da dünyanın başka yerlerinde ve kıtalarında kaybettikleri bir şey.

Batı'nın hedefleri farklı: Çatışma istiyorlar

"Ne yazık ki Güney Kafkasya'da hastalığın tekrarlama riski var." diyen Zaharova, şöyle devam etti:

Rusya, tüm bölgelerin ve komşularının çıkar dengesini esas alarak bölgeyi istikrar ve refah bölgesine dönüştürmek için çalışıyor.



Fransa dahil Batılı arabulucuların tamamen farklı hedefleri var. Güney Kafkasya'yı başka bir jeopolitik çatışma alanına dönüştürmeye çalışıyorlar.



Bölge ülkelerinin temel çıkarlarını görmezden geliyorlar ve bu bölgenin güvenliğini, istikrarını ve refahını sağlamak için hiçbir şey yapmıyorlar.

Ermenistan'dan Rusya'ya yanıt

Öte yandan Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan, Ermenistan-Rusya ilişkilerine ve Ermenistan'ın Rusya'ya ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) karşı adımlar attığı iddialarına değindi.

"Moskova'nın çıkarları, Erivan'ın çıkarlarına ters düştü"

Ermenistan basınına göre, "Siyasi çıkarlar var." diyen Simonyan, Rusya'nın çıkarlarının Erivan'ın çıkarlarına ters düştüğünü söyledi: