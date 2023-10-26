Rusya Devlet Başkanı Putin: Çatışma, Orta Doğu'nun çok ötesine yayılabilir Rus lider, asıl görevlerinin şiddeti durdurmak olduğunu söyledi. Çatışmanın yayılma ihtimaline değinen Putin, "Masum insanlar, başkalarının suçlarından dolayı cezalandırılamaz" mesajı verdi.

AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin uyarılarda bulundu.

İsrail ordusu kara harekatına hazırlanırken, bölge ülkeleri çatışmaların daha geniş coğrafyalara yayılabileceğini söylüyor.

Putin, farklı inançlara sahip Rus dini liderlerle yaptığı toplantıda, Gazze'deki masum kadınların, çocukların ve yaşlıların başkalarının işlediği suçlardan dolayı cezalandırılmasının yanlış olduğunu belirtti.

'Tehlikeli ve yıkıcı sonuç' uyarısı

"Bugünkü asıl görevimiz, akan kanı ve şiddeti durdurmaktır." diyen Putin, şöyle devam etti:

Aksi takdirde krizin daha da tırmanması ciddi, son derece tehlikeli ve yıkıcı sonuçlar doğuracaktır.

"Orta Doğu'nun çok ötesine yayılabilir"

Putin, çatışmanın Orta Doğu'da kalmayabileceğini, bölge sınırlarının çok ötesine yayılabileceğini anlattı.

İsrail savaş uçaklarının saldırıları

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucunda büyük yıkımın yanı sıra ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı'nın Telegram sayfasında yapılan anlık kısa bilgi paylaşımlarına göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki el-Astal Ailesi'nin evine hava saldırısı düzenledi.

Şihab haber ajansı, Astal Ailesi'nden 18 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin çoğunun çocuklardan oluştuğunu yazdı.

Han Yunus'un doğu kesimlerindeki yerleşim yerleri, hava saldırılarının yanı sıra yoğun topçu atışlarıyla da vuruldu.

Gazze'deki sağlık sistemi çöktü

Elektrik sıkıntısı nedeniyle Gazze’deki sağlık sistemi çökmüş durumda, hastaneler acil servis hariç diğer birimlerini kapatmak zorunda kaldı.

Bu hastanelerin yakıtının da bitme noktasına geldiği ve yoğun bakımda tedavi gören hastaların büyük risk altında olduğu belirtiliyor.

İsrail yönetimi, tüm bu yaşananlara rağmen başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kamuoyundan gelen çağrılara kulak tıkıyor ve Gazze’ye yakıt girişine izin vermeyeceğini dile getiriyor.

İsrail’in gelecek günlerde yakıt girişine izin vermemesi halinde, Gazze’de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi daha da zor günlerin beklediği kaydediliyor.