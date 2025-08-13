Rusya Devlet Başkanı Putin ile Kuzey Kore lideri Kim telefonda görüştü

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki yakın ilişki devam ediyor.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Görüşmede, ikili ilişkilerin istişare edildiği belirtilerek, iki liderin Rusya ile Kuzey Kore arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması doğrultusunda tüm alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine bağlı kalındığı aktarıldı.

Putin, Kim'i ‘Kore'nin Japonya'dan kurtuluşunun 80’inci yıl dönümü’ dolayısıyla kutlayarak Kuzey Kore'nin, Rus toprağı Kursk bölgesinin Ukraynalı askerlerden arındırılması sürecindeki desteğine değer verdiklerini ifade etti.

TRUMP İLE YAPILACAK GÖRÜŞME DE KONUŞULDU

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile 15 Ağustos'ta yapacağı görüşmeye ilişkin de Kim'e bilgi verdi.