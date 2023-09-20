Rusya Devlet Başkanı Putin: Karabağ'da gerilimi azaltmayı umuyoruz Çinli Bakan ile bir araya gelen Putin, sorunun çözümünün barışçıl yollarla gerçekleştirilmesini beklediğini söyledi.

AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ'daki duruma ilişkin açıklama yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, antiterör operasyonunun Karabağ'daki Ermeni grupların silah bırakmasıyla durdurulduğunu açıkladı.

Putin, söz konusu bölgedeki durumun barışçıl bir seyir izlemesini beklediğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile St. Petersburg'da görüşen Putin, tüm taraflarla iletişimde olduklarını belirtti.

Putin'in Karabağ yorumu

"Çatışmanın tüm taraflarıyla çok yakın temas halindeyiz." diyen Putin, şöyle devam etti:

Umarım gerilimi düşürmeyi başarabilir ve bu sorunun çözümünü barışçıl bir yola taşıyabiliriz.

Antiterör operasyonu yapıldı

Azerbaycan, 2020 Karabağ Savaşı'ndan sonra devam eden ihtilafı sona erdirmek için Rusya ve Ermenistan ile imzalanan üçlü barış anlaşmasında belirtilen hükümleri sürdürmek amacıyla Karabağ'da terörle mücadele tedbirleri kapsamında operasyon başlattığını duyurmuştu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkiler, Ermeni ordusunun uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınan Dağlık Karabağ'ı ve komşu yedi bölgeyi işgal ettiği 1991 yılından bu yana gergin seyrediyor.

44 günlük savaş

Azerbaycan, 2020 sonbaharında 44 gün süren Karabağ Savaşı'nda birçok şehir, köy ve yerleşim birimini Ermeni işgalinden kurtardı.

Savaş, Rusya'nın aracılık ettiği ateşkesle sona erdi.