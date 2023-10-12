Rusya Devlet Başkanı Putin: Türkiye'de kurulacak gaz merkezine birçok ülke ilgi gösteriyor Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkeziyle ilgili konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bu projeye Türk dostlarımız, biz ve Avrupa'da Rus kaynaklarını almak isteyen herkes ilgi gösteriyor." dedi.

AA

Rusya ve Türkiye arasındaki önemli enerji projelerinden biri de, Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkezi..

Rus-Türk iş birliğinin amiral gemilerinden olacak olan proje ile birlikte ulusal, bölgesel, ve Pan-Avrupa enerji güvenliği sağlanmış olacak.

Konuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni açıklamalar geldi.

Doğalgaz ticareti için elektronik platform oluşturulacak

Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası'nın ana oturumunda konuştu.

Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkezine ilişkin konuşan Putin, projeye Azerbaycan'ın ilgi gösterdiğini söyledi.

Putin, doğalgaz merkezi için elektronik platformun oluşturulmasının planlandığını belirtti.

"Projeye Türk dostlarımız, biz ve Avrupa ilgi gösteriyor"

Çalışmalar ilerledikçe başka ülkelerin de projeye katılmasını beklediklerini kaydeden Putin, "Burada öncelikle Avrupa kıtasına yönelik doğalgaz ticareti için elektronik bir platform oluşturulmasından bahsediyoruz. Bu projeye Türk dostlarımız, biz ve Avrupa'da Rus kaynaklarını almak isteyen herkes ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Putin, TürkAkım ve Mavi Akım üzerinden Türkiye'ye doğalgazın etkin şekilde sevkiyatına devam ettiklerini ve söz konusu altyapının da gelecekte genişletebileceğini ifade etti.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)