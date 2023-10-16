Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna büyük kayıplara uğradı Putin, Ukrayna ordusunun henüz sonuca ulaşamadığını söyledi. Orantısal örnek veren Rus lider, anlaşmaya uymayan tarafın Kiev olduğunu belirtti.

ensonhaber.com

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin basınına açıklamalarda bulundu.

Putin'in gündeminde, Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı vardı.

"Ukrayna'nın kayıpları sekize bir"

Rus lider, Ukrayna'nın karşı saldırılar sırasındaki askeri kayıplarının Rusya'ya kıyasla yaklaşık "sekize bir" olduğunu söyledi.

"Rusya'nın yenilgisinin ve savaş alanında zaferin peşinde olduklarını söylediler." diyen Putin, şu ifadeleri kullandı:

Karşı saldırı olarak adlandırılan aktif askeri operasyonlara başladılar. 4 Haziran'dan beri devam ediyor.



Henüz sonuç yok, sadece büyük kayıplar var. Kayıplar çok büyük; orantısal olarak yaklaşık sekize bir.

Türkiye'nin arabuluculuğunu hatırlattı

İstanbul'da Türkiye'nin arabuluculuğundaki görüşmelere de atıfta bulunan Putin, meşru çıkarlarını korurken, çatışmayı barışçıl yollarla sona erdirmeye hazır olduklarını da ifade etti.

"Biz Kiev'den çekilince Ukrayna anlaşmaları fırına attı"

Rusya Devlet Başkanı, "Orada Ukrayna tarafı güvenliğin sağlanmasına yönelik çok katı bir çerçeve çizdi ve biz de pratikte bu çerçeveye uyduk." diye konuştu.

Açıklamasının devamında Vladimir Putin, "Ancak birliklerimiz Ukrayna'nın başkenti Kiev'den çekilir çekilmez Ukrayna tarafı tüm bu anlaşmaları fırına attı." dedi.

"Aktif savunma yürütüyoruz"

TASS'ın aktardığına göre, Putin, Ukrayna'nın karşı saldırılarının "tamamen başarısız" olduğuna dikkati çekti.

Putin, Rus kuvvetlerinin "aktif savunma" yürüttüğünü ve "özel askeri operasyon" bölgesindeki temas hattının neredeyse tamamı boyunca pozisyonlarını sağlamlaştırdığını anlattı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yeni gelişme

Öte yandan Rusya'nın Batı Savaş Grubu Sözcüsü Sergey Zybinsky, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin geçtiğimiz gün Kupyansk yönünde yaklaşık iki bölük, bir tank ve iki zırhlı muharebe aracını kaybettiğini söyledi.

Açıklamada, "Düşmanın toplam kayıpları, iki bölük personel, bir tank, iki zırhlı savaş aracı, iki insansız hava aracı ve iki kamyonete ulaştı." denildi.