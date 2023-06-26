Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner isyanı sonrası halka seslendi Devlet televizyonundan halka seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kan dökülmesini önleyen Wagner'in komutanlarına ve askerlerine teşekkürler" ifadesini kullandı.

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Tüm dünya, Wagner krizi sonrası Rusya'ya odaklandı.

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucu lideri Yevgeny Prigojin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e başkaldırarak isyan çıkarmasını Kremlin, darbe girişimi olarak ifade etti.

Rostov'da kontrolü sağladıktan sonra Moskova'ya ilerleyen Wagner grubunu yapılan anlaşma durdurdu.

Putin halka seslendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner isyanının bastırılmasının ardından ilk kez konuştu.

Devlet televizyonundan halka seslenen Putin, "Toplumumuz güçlendi" derken kan dökülmesini önleyen Wagner'in komutanlarına ve askerlerine de teşekkür etti.

Putin, konuşmasınında devamında, "Belarus'a gitmek isteyenlere söz veriyorum, sözümü tutacağım" ifadelerini kullandı.

Wagner isyanı sırasında vatanseverlikleri için Ruslara teşekkür eden Putin, Rusya'daki herhangi bir şantaj ve huzursuzluk girişiminin başarısızlığa mahkum olduğu konusunda da uyarıda bulundu.

İsyanın devasa bir tehdit olduğunu söyleyen Putin, "Yurt dışından tehdit edildik. Onlar, Rus askerlerinin birbirini öldürmesini, sivillerle askerlerin birbirlerini öldürmesini istiyordu" dedi.

Putin, Wagner askerlerinin ya Rusya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayacaklarını, ya istifa edeceklerini ya da Belarus'a gideceklerini ifade etti.

"Ayaklanma sırasında tüm Rusya birleşti"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları:

-Ayaklanma sırasında tüm Rusya birleşti.



-Saldırının ilk anından itibaren tüm tedbirleri aldık.



-Her tür şantaj, iç huzursuzluk yaratma girişimleri başarısızlığa mahkumdur.



-Wagner üyelerine verilen söz yerine getirilecek.



-Barışçıl çözüme katkılarından dolayı Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya teşekkür ediyorum.



-Wagner güçlerinin çoğu vatansever, kan dökülmelerini önleyen Wagner komutanlarına teşekkür ederim.



-Wagner savaşçılarını Rusya Savunma Bakanlığı ile bir sözleşme imzalamaya ve eve dönmeye veya Belarus'a gitmeye davet ediyorum.



-İsyan sırasında kan dökülmesini önleyecek önlemler aldık.



-Birileri Rus askerlerinin birbirine ateş etmesini istedi.



-Arka saflarda duran, kan dökmeye gitmeyen Wagner askerlerine teşekkür ediyorum.



-Wagner savaşçılarının büyük çoğunluğu vatanseverdir, maalesef karanlık işler için kullanıldılar.



-Rusya'nın düşmanları ülkemizi kanlı bir iç çekişme içinde boğmak istediler, yanlış hesap yaptılar.

Açıklamanın ardından Kremlin, Putin'in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkan Aleksandr Bortnikov ve Rusya Ulusal Muhafızları Direktörü Viktor Zolotov da dahil olmak üzere kolluk kuvvetleri başkanlarının katılımıyla toplantı düzenlediğini bildirdi.