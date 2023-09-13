Rusya: Ermenistan'ın düşmanı değiliz ve asla olmayacağız Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Rusya hiçbir zaman Ermenistan'ın düşmanı olmadı ve olmayacak" dedi. Zaharova, Bakü'nün Dağlık Karabağ'daki haklarını tanıyanın Moskova değil, Erivan olduğunu vurguladı.

ensonhaber.com

Rusya ile Ermenistan son günlerde karşı karşıya geldi.

Önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Rusya'ya güvenlik açısından bağlı olmamız stratejik bir hataydı." dedi.

Sonrasında Erivan yönetimi, ABD ile Ermenistan topraklarında ortak askeri tatbikat düzenlemek için harekete geçti.

Moskova'dan yapılan açıklamada ise "Ermenistan, Batı'nın aracına dönüşmemeli." uyarısında bulunuldu.

Rusya'dan Ermenistan açıklaması

Gerilimin tırmandığı dönemde Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan açıklama geldi.

Ermenistan'ın düşmanı olmadıklarını söyleyen Zaharova, bu durumun değişmeyeceğini dile getirdi.

"Hiçbir zaman düşmanları olmadık, olmayacağız"

Zaharova, RIA Novosti'ye verdiği demeçte şunları söyledi:

Rusya karşısında düşman aramaya gerek yok. Rusya hiçbir zaman Ermenistan'ın düşmanı olmadı ve olmayacak; asla olmayacak.

"Azerbaycan'ın haklarını Rusya değil, Ermenistan tanıdı"

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ üzerindeki haklarını tanıyan tarafın Rusya değil, Ermenistan liderliği olduğunu belirten Zaharova, "Ermenistan halkının kendisi bununla nasıl başa çıkacağına karar vermeli." dedi.

Zaharova, Erivan'da alınan kararlardan dolayı Rusya'yı suçlamanın ve sorumluluğu Rusya'ya yüklemenin "sorumsuzca" olduğunu ifade etti.

Moskova'nın sert tepkisini değerlendirdi

Erivan'ın son dönemdeki sert açıklamalarına Moskova'nın sert tepkisinin, bu açıklamaların uydurmaya dayanması veya gerçekleri çarpıtma girişimi olmasından kaynaklandığını anlatan Rus sözcü, şöyle devam etti:

Ses tonuna ve kişisel hakaretlere bile çok fazla dikkat etmezken, ifadelerin altında yatan yanlışlığa dikkat ediyoruz.



Ermenistan'ın (Rusya'daki) büyükelçisi bu nedenle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.