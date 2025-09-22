Rusya, Filistin meselesinde tek çıkar yolun iki devletli çözüm olduğunu söyledi

Filistin'de yaşanan soykırıma ilişkin dünyadan üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları gazetecilere değerlendirdi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEK YOL"

Ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) temel kararlarına bağlı olduğunu belirten Peskov, "Rusya, uluslararası toplumun Filistin-İsrail meselesinin iki devletli çözümüyle ilgili yaklaşımına bağlıdır. Yaklaşımımız geçerli.

Bu, tarihinin en trajik evresinin yaşandığı karmaşık ve uzun süredir devam eden sorunun tek çözüm yolu." diye konuştu.

AVRUPA İLE YAŞANAN GERGİNLİK

Sözcü Peskov, Estonya'nın, geçen hafta Rus savaş uçaklarının hava sahasını​​​​​​​ ihlal ettiği yönündeki açıklamasını da değerlendirerek şunları kaydetti: