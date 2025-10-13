Rusya: Gazze'de tüm anlaşmaların hayata geçeceğini umuyoruz

Rusya, Gazze'de yaşananları yakından takip ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da Arap ülkeleri gazetecileriyle bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, ABD Başkanı Trump'ın Gazze ile ilgili planını "masada olan en iyi şey" olarak değerlendirdiklerini ancak bu planın Filistin meselesini ortadan kaldırmasını öngörmediğini belirtti.

"BATI ŞERİA'NIN AKIBETİNİ BELİRLEMEK LAZIM"

Lavrov, "Trump'ın planında ancak Gazze yer alıyor. Bu planda devletle ilgili ifadeler yer alıyor ancak bunların detaylandırılması gerekiyor. Ayrıca Batı Şeria'nın akıbetini belirlemek lazım.

Çünkü Birleşmiş Milletler (BM) kararları, 1967 sınırlarında toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin kurulmasını öngörüyor. Birçok uluslararası toplum üyesi gibi Rusya da bu kararların uygulanması gerektiğine bağlı kalıyor." diye konuştu.

"FİLİSTİN DEVLETİ'NİN KURULMASI SÜRECİNE GEÇİLMELİ"

Bu planın uygulanmasının önemini vurgulayan Lavrov, şunları kaydetti:

Bu planın tamamı hayata geçirildiğinde, Filistin Devleti'nin kurulması sürecine geçilmeli ve BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan kararlara dayalı somut uzlaşılar bulunmalı. Kaderi zorlamamak lazım.



Kanın dökülmesinin durdurulmasını, insani sorunların çözülmesini ve Gazze'nin yeniden inşa edilmesini sağlayacak tüm unsurların uygulanması ancak aynı zamanda, gecikmeden Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik planın geliştirmesi aşamasına geçilmesi gerekiyor.

"TÜM ANLAŞMALARIN YERİNE GETİRELECEĞİNİ UMUYORUM"

Lavrov, Trump'ın Gazze ile ilgili plan çerçevesinde sağlanan anlaşmaların uygulanması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Mısır'da bugün yapılacak "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"nin başarılı şekilde gerçekleşeceğini umduğunu söyleyen Lavrov, "Tüm anlaşmaların yerine getirileceğini umuyorum. Ancak hem Hamas hem de Tel Aviv'den, henüz her şeyin bitmediğine, olaylar ve krizlerin yaşanabileceğine dair açıklamalar duyuyoruz." dedi.

"GAZZE'NİN YENİNDEN İNŞA EDİLMESİNE ODAKLANILMALI"

Lavrov, zirvenin başta ABD Başkanı Trump'ın inisiyatifiyle Mısır, Katar ve Türkiye yönetimlerinin de desteğiyle organize edildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: