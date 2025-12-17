Fransa’da yolsuzluk kararı: Lille Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa basınında yer alan haberlere göre; Douai Temyiz Mahkemesi, Lille Büyükşehir Belediye Başkanı Damien Castelain’i kamu mallarını zimmetine geçirme ve güveni kötüye kullanma suçlarından suçlu buldu. Mahkeme, Castelain’e 18 ay ertelenmiş hapis ve 20 bin euro para cezası verdi.

Karar kapsamında, derhal uygulanmak üzere Castelain’e 2 yıl süreyle siyaset yasağı getirildi.

10 YILLIK GÖREV, HÜKÜMLE SONA ERDİ

2014 yılından bu yana Lille Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Castelain, mahkeme kararının ardından görevinden resmen uzaklaştırıldı. Siyaset yasağının derhal yürürlüğe girmesiyle birlikte başkanlık görevini sürdürmesi mümkün olmadı.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA GEÇİCİ ATAMA

Lille Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Castelain’in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediyede geçici yönetim sürecinin başlatıldığı belirtildi. Açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Eric Skyronka, yeni bir karar alınana kadar büyükşehir belediye başkanlığı görevini geçici olarak üstlenecek.

Yolsuzluk kararı, Fransa’da yerel yönetimlerde etik ve şeffaflık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.