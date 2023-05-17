Rusya: Güney Afrika’nın Ukrayna'da barış teklifini dikkate almaya hazırız Dışişleri Bakanı Lavrov, "Samimi önerileri dikkate almaya hazırız. Temas kurmaya hazır olduğumuzu onlara teyit ettik" diye konuştu.

AA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Afrika'nın barış çabalarını değerlendirdi.

Bazı Afrika ülkeleri, Moskova'ya ve Kiev'e barış misyonu kurma teklifi sundu. Teklif, taraflarca kabul edildi.

Lavrov, Ukrayna’daki krizin çözümüne yönelik Güney Afrika’nın teklifini dikkate almaya hazır olduklarını belirtti.

Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ile Moskova’da yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik önerileri değerlendirdi.

"Temas kurmaya hazır olduğumuzu onlara teyit ettik"

Lavrov, Brezilya’nın ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin inisiyatifleri olduğunu hatırlattı ve ekledi:

Her iki durumda da Latin Amerikalı ve Afrikalı dostlarımızdan, dünya düzeninin istikrarına katkıda bulunmaya yönelik samimi bir istekle getirilen önerileri dikkate almaya hazır olduğumuzu belirttik.



Ama şimdilik, Çinli komşularımızın aksine ne Brezilyalılardan ne de Afrikalılardan kağıt üzerinde bir şey görmedik. Bu konuyla ilgilendiklerinde temas kurmaya hazır olduğumuzu onlara teyit ettik.

"Her şey koordineli"

Batı’nın sadece Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’in barış planında ısrar ettiğini vurgulayan Lavrov, Avrupa’nın Çin’in barış girişimine karşı tutumunu gizlemediğine dikkat çekti ve şu değerlendirmede bulundu:

Bu tutum, Washington’dan gelen tutumla aynı, orada her şey koordineli. Bu, ‘eğer Rusya bu planı müzakere edebileceğini söylerse o zaman bu iyi değil,’ tutumu.

NATO’nun “pervasızca genişlemesinin” Avrupa güvenlik diyaloğunu baltaladığını dile getiren Lavrov, ittifakın bu süreçte tüm tarafsız devletleri ele geçirerek kıtada tarafsızların rolü ile yapıcı bir politika yapma fırsatını ortadan kaldırdığını ifade etti.

Afrika ülkelerinin barış misyonu girişimi

Dün, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 6 Afrika ülkesi liderinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme çabalarının bir parçası olarak barış misyonu oluşturacağını bildirmişti.

Putin ve Zelensky kabul etti

Ramaphosa, yaptığı telefon görüşmelerinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'e Afrika liderlerinin barış misyonunu sunduğunu, iki liderin de barış misyonu teklifini kabul ettiğini ifade etmişti.