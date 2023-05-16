Putin ve Zelensky, barış planı önerecek Afrika misyonunu kabul etti Senegal, Uganda ve Mısır'ın desteklediği barış planıyla ilgili açıklama Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa'dan geldi.

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Afrika, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabulucu olmak istiyor.

Kıta ülkeleri, Karadeniz'in kuzeyindeki çatışmaların sona erdirilmesine dair barış planı taslağı hazırlamaya karar verdi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin barış planı önerecek Afrika misyonunu kabul ettiklerini söyledi.

Putin ve Zelensky Afrikalı liderlerle ateşkesi konuşmaya hazır

Ramaphosa, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile düzenlediği basın toplantısında şöyle dedi:

İki liderle yaptığım görüşmeler, her ikisinin de Afrikalı liderleri kabul etmeye ve bu çatışmanın nasıl sona erdirilebileceğini tartışmaya hazır olduklarını gösterdi.

Barış planını destekleyen ülkeler

Al Jazeera'nin aktardığına göre, Devlet Başkanı Ramaphosa, "Bunun başarılı olup olmayacağı, yapılacak tartışmalara bağlı olacak." diye ekledi.

Ramaphosa, ayrıca barış planının Senegal, Uganda ve Mısır liderleri tarafından desteklendiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İngiltere'ye de brifing verildiğini anlattı.