Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakereler İstanbul'da başlıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes çalışmaları devam ediyor...

Görüşmelere ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunmuştu.

İstanbul müzakerelerine uyduklarının altını çizen Zelensky paylaşımında, üçüncü tur görüşmelerine işaret etmişti.

Üçüncü tur müzakerelere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

BARIŞ MASASI YENİDEN İSTANBUL'DA KURULUYOR

Son dakika gelişmesine göre, Rusya ile Ukrayna arasında barış masasının yeniden İstanbul'da kurulacağı öğrenildi.

Konuya ilişkin bilgileri Rus medyası paylaştı.

Rus medyasına göre, bir sonraki müzakere turu İstanbul'da yapılacak.

NE OLMUŞTU

İstanbul müzakerelerine uyduklarının altını çizen Zelensky paylaşımında, Rusya tarafıyla esir takası konularında görüşmelerin devam ettiğini belirtmişti.

Ayrıca, "Ekip şu anda başka bir takas üzerinde çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

ÜÇÜNCÜ TUR GÖRÜŞMELERİNE İŞARET EDİLDİ

Eski Ukrayna Savunma Bakanı olan ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri olarak atanan Rüstem Umerov'un Rusya'ya üçüncü tur müzakerelerinin gelecek hafta yapılması teklifini götürdüğünü kaydeden Zelenskiy, "Müzakere dinamikleri artırılmalıdır. Ateşkesin sağlanması için her şey yapılmalıdır ve Rus tarafı kararlarından kaçınmayı bırakmalıdır" açıklamasında bulunmuştu.

Zelenskiy, barışı sağlamak için liderler düzeyinde bir toplantı yapılması gerektiğini aktararak, "Ukrayna böyle bir toplantıya hazır" demişti.