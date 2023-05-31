Rusya: Putin ile Erdoğan'ın yakında yüz yüze görüşme niyeti var Kremlin Sözcüsü Peskov, "Liderler en yakın gelecekte ikili bir görüşme yapma niyetlerini yinelediler" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Mayıs'ta yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Putin, görüşme sırasında, Türkiye ile iş birliğinin önemini vurguladı.

Erdoğan-Putin görüşmesi masada

Erdoğan ile Putin'in, yakın bir tarihte yüz yüze görüşebileceği söyleniyor. Konuya ilişkin açıklama, Moskova'dan yapıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Türk mevkidaşının yakın zamanda yaptıkları telefon görüşmesinde en yakın gelecekte yüz yüze görüşme yapma niyetlerini doğruladıklarını söyledi.

Rus Sözcü: En yakın gelecekte görüşme niyetlerini yinelediler

Peskov, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin şunları dile getirdi: