Rusya, Putin-Trump görüşmesi için ABD'den sinyal bekliyor

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ABD Başkanı Donald Trump, 10 Ocak 2025'te Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Cumhuriyetçi valilerle yaptığı görüşmenin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini ve bu görüşmenin ayarlandığını belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından gözler Rusya'ya çevrilmiş ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya lideri Vladimir Putin'in bu görüşmeye sıcak baktığını duyurmuştu.

Trump'ın yemin tören sonrası görüşmenin hazırlıklarının başlatılması konusunda ekibine talimat verdiği iddia edilmiş ancak bu ifadeler ne Trump ne de ekibi tarafından doğrulanmamıştı.

"TOP ABD'DE"

Rusya ve Ukrayna cephesindeki savaşı bitirmesi beklenen bu görüşmeye dair Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Peskov, Trump'ın Rusya ve Ukrayna savaşı hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Nükleer silahların kontrolü konusunda ABD ile Rusya'nın görüşmesi gereken konular bulunduğunu anlatan Peskov, "Birçok açıdan bu konuda zaman kaybedildi. Şu anda top, bizimle tüm önemli temasları durduran Amerikalıların tarafında." diye konuştu.

"ABD'DEN SİNYAL BEKLİYORUZ"

Peskov, nükleer silah kontrolüne yönelik yasal çerçevenin ABD tarafından baltalandığının altını çizdi.

Putin ile Trump arasındaki olası bir görüşmeyi de değerlendiren Peskov, "Putin hazır. ABD'den sinyal bekliyoruz. Fal bakmak zor. Bir gelişme olduğu an sizi bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"ÇATIŞMA PETROL FİYATLARINA BAĞLI DEĞİL"

Peskov, Trump'ın "Petrol fiyatları düşerse Ukrayna savaşı biter" açıklamasını değerlendirerek, "Bu çatışma petrol fiyatlarına bağlı değil. Bu çatışma, Rusya'nın ulusal güvenliğine ve malum bölgelerde yaşayan Rusların hayatlarına yönelik tehditler, ABD ve Avrupa'nın Rusya'nın endişelerini tümüyle reddetmesi nedeniyle yaşanıyor." dedi.

Trump'ın, "(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelensky anlaşmaya hazır" açıklamasını da yorumlayan Peskov, "Zelensky anlaşmaya hazır olamaz. Çünkü anlaşmaya varmak için müzakere yürütülmesi gerekiyor. Zelensky, kendi kararnamesiyle müzakereleri yasaklamıştı." diye konuştu.