Rusya saldırılarına karşı hazırlık: Ukraynalı gençler, askeri eğitimden geçiyor Lviv'de verilen eğitim kapsamında askeri standartların nasıl takip edilmesi gerektiği öğretiliyor.

AA & Ensonhaber

Ukrayna, Rusya'nın saldırılarına karşı Batı'dan askeri yardım almayı sürdürüyor.

Kiev yönetimine hem kara desteği hem de hava gücü takviyesi yapılıyor.

Bu kapsamda F-16 tedarikinin yanı sıra, mevcut Ukraynalı pilotların eğitimi için de destek sunuluyor.

Savaş devam ederken, Ukrayna'da sivillere askeri eğitim veriliyor.

Gençler Lviv'de eğitimde

Gençler, savaş koşullarında askeri standartları nasıl takip edeceklerini öğrenmek amacıyla Lviv kentinde eğitimden geçiyor.

Birkaç gün süren eğitim boyunca gençlere çeşitli askeri beceriler öğretiliyor.

Ukraynalı gençler bu eğitimleri sırasında ordu standartlarına yakın engel parkurunu aşmaya çalışırken objektiflere yansıdı.

Zelensky'nin F-16 teşekkürü

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Danimarka ve Hollanda'nın Kiev'e ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının teslimi taahhüdünün ardından, Danimarkalı milletvekillerine ülkesinin "Rusya'nın işgaline karşı direnişine" yardım ettikleri için teşekkür etti.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada Zelensky, "Ukrayna galip gelmezse Rusya'nın tüm komşuları tehdit altındadır." dedi.

Zelensky ayrıca F-16 pilotlarının eğitimi için Yunanistan'ın da Ukrayna'ya destek vereceğini söyledi.

Pilotlar eğitilecek

Yunanistan'ın Ukraynalı pilotları F-16'lar için eğitme kararına teşekkür eden Zelensky, eğitime ilişkin ayrıntıları her iki ülkeden ilgili yetkililerin belirleyeceğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı, tahıl koridorunun canlandırılması için de yardıma ihtiyaç duyduklarını vurguladı.