Rusya: Son 24 saatte Ukrayna'ya ait 232 İHA'yı vurduk

AA & Ensonhaber

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde insansız hava araçları (İHA) kullanarak Rusya topraklarına saldırı düzenlediği bildirildi.

"232 UKRAYAN İHA'SI VURULDU"

Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin 232 İHA'yı etkisiz hale getirdiği ve bunların bir kısmının Moskova çevresinde vurulduğu ifade edildi.

Bugün Moskova başta olmak üzere birçok havalimanında, İHA saldırıları nedeniyle uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu. Ayrıca, bazı bölgelerde saldırı tehdidi nedeniyle mobil internet hizmetleri de kapatıldı.