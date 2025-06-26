Rusya-Ukrayna arasında yeni esir takası

Rusya-Ukrayna arasında 2 Haziran’da İstanbul’da varılan anlaşma kapsamında dün yapılan esir takasının ardından bugün bir esir takası daha gerçekleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “2 Haziran'da İstanbul'da varılan Rus-Ukrayna anlaşmaları uyarınca, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri daha geri getirildi. Karşılığında, Ukrayna ordusuna mensup bir grup savaş esiri karşı tarafa teslim edildi” ifadeleri kullanıldı.

"TÜM RUS ASKERLER RUSYA'YA GÖTÜRÜLECEK"

Açıklamada, şu anda Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğu, kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı da belirtilerek, "Tüm Rus askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın sağlık kuruluşlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya götürülecek” denildi.

ZELENSKY: TEŞEKKÜR EDİYORUM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ise sosyal medya hesabından, “Bir aşama daha gerçekleşti. Tüm insanlarımızı eve getirmeliyiz. Bu çabada bize yardım eden herkese teşekkür ediyorum” paylaşımında bulundu.