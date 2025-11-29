Rusya, Ukrayna devlet televizyonunu hedef alıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış uğraşlarına rağmen savaş çok daha şiddetli şekilde sürüyor.

Saldırılarını sertleştiren ve sıklaştıran Rusya'nın stratejisi, batı medyasına göre, Ukrayna’nın devlet televizyonu Suspilne’nin ofislerini sırayla ortadan kaldırmaya yönelik görünüyor.

Önce 17 Kasım'da Suspilne’nin Dnipro ofisleri en az 15 patlamanın yaşandığı bir drone saldırısıyla zarar gördü.

25 Kasım'daysa Zaporizhzhya’da bulunan ofislerinin vurulmasıyla devlet televizyonlarına yapılan saldırı devam etti.

“BAĞIMSIZ MEDYAYI SİLMEYE ÇALIŞIYORLAR”

DW’ye konuşan Suspilne çalışanı Maryia Frey, hedeflerin kasıtlı olduğunu, saldırıların bağımsız medyayı silmeye yönelik söyledi.

DW Akademie medya geliştirme direktörü Natascha Schwanke, “Suspilne Ukrayna’da güvenilir ve bağımsız bir bilgi kaynağı. Bu onları Rusya için bariz bir hedef haline getiriyor,” dedi.

“SAVAŞ SUÇU”

Sınır Tanımayan Gazeteciler son saldırıyı “savaş suçu” ifadesiyle tanımlayarak kınadı.

Frey, “Resmi dilde savaş suçu diye isimlendiriliyor fakat bunun bir şeyi değiştirdiği yok, Rusya’nın bizim altyapılarımızı hedef almasına engel olmuyor.” yorumunda bulundu.

BASINA YÖNELİK SALDIRILAR

Suspilne’nin Kherson bölgesindeki ofisleri de bölge Rus kontrolü altındayken hasar aldı. Frey’e göre, ekipmanlar çalındı ve çevreye mayınlar döşendi.

Bu koordine saldırılara karşı, Suspilne çalışanlarının önlemler alarak adapte olukları, örneğin editöryel gruplar yüz yüze görüşmek yerine uzaktan iletişim kurdukları raporlandı.