Nikol Paşinyan: Türkiye ile anlaşmamız şart

Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkiler gelişiyor...

Ermenistan merkezli Armenpress'e göre Ermenistan Başbakanı Paşinyan, son aylarda Türkiye ile temasların yoğunlaşmasının iki ülke arasındaki normalleşme sürecine ciddi bir ivme kazandırdığını açıkladı.

TEMASLAR ARTIYOR

Paşinyan, bu görüşlerini, Berlin’de Alman Dış İlişkiler Konseyi’nde düzenlenen "Barışın Kurumsallaştırılması, Bölgesel Bağlantılar ve Ermenistan’ın Avrupa Birliği’ne Entegrasyonu" konulu panel tartışmasında dile getirdi.

Paşinyan’a göre, Ermenistan-Türkiye temasları önceki dönemlere kıyasla önemli ölçüde artmış durumda ve süreç artık çeşitli düzeylerde devam ediyor.

"TÜRKİYE İLE TEMASLARIMIZ ARTTI"

Ermenistan Başbakanı, süreçle ilgili, "Son görüşmemizden bu yana hem Başbakan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında hem de dışişleri bakanları, özel temsilciler ve ilgili bakanlıklar arasında temaslar arttı." ifadelerini kullandı.

Paşinyan, iki ülke arasında halen diplomatik ilişkiler kurulmamış olmasına rağmen Ankara ile "çok aktif müzakerelerin" yürütüldüğünü vurguladı.

"SINIRLAR AÇILIR"

Ermenistan lideri ayrıca Türkiye’den siyasi bir karar beklediğini belirtirken, "Umarım sınırlar açılır ve diplomatik ilişkiler yeniden kurulur." dedi.

Armenpress'den edinilen bilgilere göre Paşinyan, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sağlanması, TRIPP projesi, Gürcistan ve İran ile iyi komşuluk politikası ve Rusya ile yapıcı diyalogun, Güney Kafkasya’yı Kuzey–Güney ve Doğu–Batı güzergâhlarının yanında en cazip transit merkezlerinden biri hâline getirebileceğini ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Berlin’de yaptığı açıklamalarda Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerde yaşanan yeni gelişmeleri ele alarak, bölgede karşılıklı iletişimin pratik mekanizmalarının yeniden tesis edilmeye başladığını ve bunun kalıcı barış için temel oluşturabileceğini vurguladı.

KALICI BARIŞ AÇIKLAMASI

Başbakan sözlerini şu ifadelerle tamamladı: