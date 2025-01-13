Rusya: Ukrayna, TürkAkım altyapısına yönelik saldırı girişiminde bulundu

DHA

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş tüm sertliğiyle sürüyor.

Özellikle Ukrayna'nın büyük yıkıma uğradığı çatışmalar, Kuzey Kore askerlerinin de Rusya cephelerinde yer almasıyla daha da kızıştı.

Krasnodar bölgesindeki çatışmalar sürerken Ukrayna, TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan kompresör istasyonuna İHA ile saldırı girişiminde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

"UKRAYNA TÜRKAKIM'A AKIŞ SAĞLAYAN İSTASYONA SALDIRDI"

Yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın TürkAkım boru hattının altyapısına yönelik saldırı girişimine ilişkin bilgiye yer verildi.

Açıklamada, Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna 9 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunulduğu belirtilerek, saldırıyla Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatının durdurulmasının hedeflendiği kaydedildi.

"İSTASYON ZARARA UĞRAMADI"

Tüm İHA'ların hava savunma sistemleriyle düşürüldüğü aktarılan açıklamada, istasyonun herhangi bir zarara uğramadığı vurgulanarak, kompresör istasyonundan TürkAkım'a doğal gaz sevkiyatının devam ettiği bildirildi.