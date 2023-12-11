Rusya, Ukrayna'dan ilhak ettiği dört bölgede başkanlık seçimi yapacak Rus Merkez Seçim Komisyonu, sıkıyönetim uygulanan dört bölgede sandık kuracağını duyurdu. Ukrayna, Moskova'nın bu hamlesi için "Yasa dışı ve hükümsüz" dedi.

AA & Ensonhaber

Moskova yönetimi, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etti.

Ukrayna topraklarında ilerleme kaydetmeyi hedefleyen Rusya, diğer taraftan başkanlık seçimleri düzenleyecek. Seçimlerin, bu bölgelerde de yapılması planlanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Mart 2024'te yapılacak seçimlerde aday olacağını ilan etti.

Ukrayna'dan ilhak edilen topraklarda sandık kurulacak

Rus Merkez Seçim Komisyonu, sıkıyönetim getirilen söz konusu dört bölgede Mart 2024'te başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören bir karara imza attı. Karar, komisyon üyelerinin oybirliğiyle alındı.

Interfax'ın haberine göre, Komisyon Başkan Yardımcısı Nikolai Bulaev, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da yasama ve belediye seçimlerinin yapıldığını hatırlattı. Bu seçimler, ilk kez Rus yasalarına göre gerçekleştirildi.

Putin, adaylığını bildirdi

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Nikolay Bulayev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yasalara uygun şekilde, Putin'in, devlet başkanı seçiminde aday olacağına dair bildiri aldık." dedi.

Putin'in adaylık kararı

Kremlin'de askerlere madalya takma törenine katılan Devlet Başkanı Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını söylemişti.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinin Başkanı Valentina Matviyenko, Putin'in seçimde aday olma kararını desteklediğini açıklamıştı.

2018 seçiminin sonucu

Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Vladimir Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

Ukrayna: Kınamaya çağırıyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Ukrayna topraklarında gelecek yıl mart ayında yapılması planlanan başkanlık seçimlerini düzenleme niyetini şiddetle kınamaya çağırdı.

Açıklamada, "Ukrayna topraklarında Rus seçimlerinin yapılması Ukrayna Anayasası'nı ve mevzuatını, Birleşmiş Milletler Şartı dahil olmak üzere uluslararası hukukun norm ve ilkelerini ağır bir şekilde ihlal etmektedir." denildi.

Böyle bir seçim sürecinin, geçmişteki tüm propaganda etkinlikleri gibi yasa dışı ve hükümsüz olacağı kaydedildi.