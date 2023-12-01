Rusya, Ukrayna'nın kayıplarını sıraladı: 125 bin asker, 16 bin silah Savunma Bakanı Şoygu, "Düşman, karşı saldırının 6 ayı boyunca 125 binden fazla insan ve 16 bin adet farklı silah kaybetti" dedi.

AA

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun yaşadığı kayıplara ilişkin verileri paylaştı.

Rus ordusunun eylemleri hakkında konuşan Şoygu, Ukrayna'nın kayıpları konusunda ise bir iddiada bulundu.

"125 binden fazla insan ve 16 bin adet silah kaybettiler"

Ukrayna’da tam seferberliğin, Batı silahlarının tedariki ve stratejik rezervlerin kullanılmasının çatışma alanındaki durumu değiştirmediğini belirten Şoygu, şu ifadeleri kullandı:

Bu umutsuz eylemler sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin birliklerindeki kayıpları artırdı. Düşman, karşı saldırının 6 ayı boyunca 125 binden fazla insan ve 16 bin adet farklı silah kaybetti.

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne büyük zarar verdik"

Rus birliklerinden oluşan grupların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne büyük zarar verdiğini savunan Şoygu, Rus askerlerinin “avantajlı bir konuma gelerek kontrol alanlarını her yöne genişlettiğini” bildirdi.

Aktif savunma mesajı

Şoygu, “Özel askeri operasyon deneyimini dikkate alarak aktif savunma yapmaya ve ordumuzun muharebe potansiyelini artırmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

2024 hesapları

Rus Silahlı Kuvvetleri'nde yeni bir akademik dönemin başladığını aktaran Şoygu, 2024 yılında çabaların “özel askeri operasyon” görevlerini çözmek için birliklerin hazırlanmasına odaklanılacağını vurguladı.

Şoygu, özel askeri operasyon bölgesinde 2’si tamamlanmış olan 7 eğitim sahasının donatılacağını ifade etti.

Tatbikatlar yapılacak

Muharebe eğitimleri kapsamında yıl boyunca çok sayıda tatbikat yapılmasının planlandığı bilgisini de veren Şoygu, 4'ü Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkeleriyle olmak üzere yabancı ülkelerle 20 civarında askeri tatbikat yapacaklarını dile getirdi.

Şoygu ayrıca, Rus Silahlı Kuvvetlerinin tüm birliklerinin katılımıyla “Okyanus-2024” isimli stratejik komuta ve personel tatbikatının yapılacağını da sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)