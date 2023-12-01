Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Dünyanın en iyi ikinci ordusuyla savaşıyoruz Zelensky, Rus ordusunun kapasitesine işaret ederek, geri adım atmadıklarını söyledi. Ukraynalı lider, "İstediğimiz silahların hepsini alamadık" dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkesinin Rusya ile sürdürdüğü savaşı değerlendirdi.

Zelensky, Associated Press'e verdiği mülakatta, kış mevsiminin zorluklarını, Orta Doğu'daki saldırıları ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı.

"Savaşın yeni bir aşamasıyla karşı karşıyayız ve bu bir gerçek." diyen Zelensky, "Kış, bir bütün olarak savaşın yeni bir aşamasıdır." ifadesini kullandı.

"Dünyanın en iyi ikinci ordusuyla savaşıyoruz"

Karşı saldırıyla ilgili bir soru üzerine Zelensky, Rus ordusu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı:

Geri adım atmıyoruz, bundan memnunum. Dünyanın en iyi ikinci ordusuyla savaşıyoruz, bundan da memnunum. İnsanları kaybediyoruz, bundan ise memnun değilim.

"İstediğimiz silahların hepsini alamadık"

Kiev yönetimi, Batılı ülkelerden sıklıkla askeri ve mali destek istemesiyle biliniyor. ABD başta olmak üzere birçok Batı ülkesi, Ukrayna'ya askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

Zelensky, "İstediğimiz silahların hepsini alamadık. Memnun değilim ama çok fazla şikayetçi de olamam." diye ekledi.

"Daha hızlı sonuçlar istiyorduk"

Geçen yaz gerçekleşen karşı saldırı hakkında konuşan Ukraynalı lider, şunları söyledi:

Daha hızlı sonuçlar istiyorduk. Bu açıdan maalesef istediğimiz sonuçları elde edemedik. Bu bir gerçek.

Yerli silah üretimi vurgusu yaptı

Zelensky ayrıca, yerli silah üretimini artırmanın öneminin ve Kiev'in silah üretimi için ucuz kredi ve lisans arayışının altını çizdi.

"İnsanların buradaki savaşı unutmasına izin vermemeliyiz"

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Ukrayna lideri, şu şekilde konuştu:

Orta Doğu'da yaşanan trajedi nedeniyle uluslararası toplumun dikkatinin değişmesinin sonuçlarını şimdiden görebiliyoruz.



Bunu ancak körler anlamaz. İnsanların buradaki savaşı unutmasına izin vermemeliyiz.

Rusya: Ukrayna'dan işaret göremiyoruz

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in siyasi çözüme doğru ilerlemeye hazır olduğuna dair hiçbir işaret görmediklerini söyledi.

Lavrov, Rusya'nın "özel askeri operasyonun" hedeflerini değiştirmesi için hiçbir neden olmadığını kaydetti.