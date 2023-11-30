Rusya ve Ermenistan: Temasları sürdürmeliyiz Lavrov ve Mirzoyan, Rusya-Ermenitan ilişkilerini ele aldı. Taraflar, temasları birçok düzeyde sürdürmenin gerekliliğini vurguladı.

AA & Ensonhaber

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan'tan mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile görüştü.

Görüşme, Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında gerçekleştirildi.

Kısa süren görüşmede, Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler ve uluslararası platformlardaki etkileşim ele alındı.

"Destek sağlamaya hazırız"

Bölgesel konuların da konuşulduğu görüşmede, Rus tarafı, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020-2022 yıllarında imzaladığı anlaşmalar temelinde Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine destek sağlamaya hazır olduğunu" yineledi.

Görüşmede, temasların çeşitli düzeyde sürdürülmesine ihtiyaç duyulduğu teyit edildi.

Erivan-Moskova gerilimi

Erivan yönetimi, Azerbaycan ile Karabağ Savaşı'nda Rusya'dan destek görmediğini söylüyor.

Sonraki süreçte ABD'nin Ermenistan topraklarında düzenlenen askeri tatbikatta yer alması, Moskova'nın tepkisini çekti.

Lavrov'un, Szijjarto ile görüşmesi

Lavrov, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile de bir araya geldi.

Rusya ile Macaristan arasındaki işbirliğiyle ilgili konuların ele alındığı görüşmede, iki ülkenin imza attığı anlaşmaların uygulanması süreci istişare edildi.

Görüşmede, AGİT'in faaliyetleri ve Ukrayna'daki durum dahil güncel uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.