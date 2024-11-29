Rusya ve Kuzey Kore Savunma Bakanları görüştü: Askeri işbirliği mesajı

AA

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliğindeki artış dikkat çekiyor.

Son olarak, Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında burada, Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang ile bir araya geldi.

"İKİLİ İLİŞKİLER ASKERİ İŞBİRLİĞİ DAHİL HER ALANDA GELİŞİYOR"

Belousov, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin dost ülke olduğunu belirterek "İki ülke liderleri arasındaki güvenilir etkileşim, Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin güçlendirilmesinde kilit rol oynuyor. İkili ilişkiler askeri işbirliği dahil her alanda gelişiyor." ifadesine bulundu.

Rusya ile Kuzey Kore arasında haziranda kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığına dikkati çeken Belousov, devamında şöyle konuştu:

Bu anlaşma, Kuzeydoğu Asya'da istikrar sağlayıcı bir rol oynuyor, bölgedeki güç dengesinin korunmasına olumlu katkı sağlıyor, nükleer silahın kullanılması dahil Kore Yarımadası'nda yeniden savaşın yaşanması riskini azaltıyor. Söz konusu anlaşma, Avrasya'da yeni güvenlik sisteminin temeli.

RUSYA İLE İLİŞKİLERE ÖNEM VURGUSU

Belousov, iki ülke arasında yüksek düzeyde yapılan anlaşmaların uygulanmasından yana olduklarını ifade etti.

Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang da Rusya ile ilişkilere önem verdiklerini ve bu ilişkileri sürekli güçlendirmek istediklerini belirterek "İki ülkenin savunma bakanlıkları arasında işbirliği gelişiyor." dedi.