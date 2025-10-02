Rusya ve Ukrayna arasında yeni bir esir takası gerçekleşti

Daha önce Türkiye'nin de arabulucu olduğu esir takaslarına bir yenisi daha eklendi...

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 185 Rus askerinin geri getirildiği ve karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 185 savaş esirinin teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca 20 sivilin de geri getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, özgürlüğüne kavuşan Rus askerlerinin ve sivillerin Belarus Cumhuriyeti'nde olduğunu belirterek, kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın verildiğini kaydetti.

TAKASI ZELENSKY DUYURDU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 185 askerin ve 20 sivilin serbest bırakıldığını aktararak, kendilerine ihtiyaç duydukları desteğin verileceğini dile getirdi.

Zelensky, “Bu takası mümkün kılan herkese teşekkür ederiz. Herkesi geri getirmeliyiz ve bunun için her gün çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE TÜRKİYE ARABULUCU OLMUŞTU

16 Mayıs'ta İstanbul'da Rusya ve Ukrayna temsilcilerini masaya oturtan Türkiye, her iki tarafın da 1000'er savaş esirini iade etmesini içeren anlaşmayla, 2022'den bu yana en büyük esir takasının gerçekleşmesini sağlamıştı.

Varılan anlaşma neticesinde 23-25 Mayıs tarihleri arasında Rusya ve Ukrayna karşılıklı olarak 1000 savaş esirini takas etmişti.