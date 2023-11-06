Rusya: Vladimir Putin, 2024 seçimleri için adaylığını açıklamadı Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in adaylık konusunda kararını ilan etmediğini söyledi. Rusya'daki seçim sürecine ilişkin bazı ayrıntılar belli oldu.

AA & Ensonhaber

Rusya ve Ukrayna, gelecek yıl devlet başkanlığı seçimleri düzenlemeye hazırlanıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, seçimlerin 31 Mart 2024'te yapılması kapsamında hazırlıkların başlatılması için talimat verdi.

17 Mart'ta seçim hazırlığı

Rusya'da ise seçimlerin, Ukrayna'da yapılacak oylamadan iki hafta önce, 17 Mart'ta düzenlenmesi planlanıyor.

Moskova yönetiminin başındaki isim olan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, gelecek yılki seçimlerde yeniden aday olacağı belirtiliyor.

Kremlin'den Putin açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, TASS'a yaptığı açıklamada, Putin'in yeni başkanlık dönemi için adaylığını henüz açıklamadığını söyledi.

Reuters, Putin'in tekrar aday olma kararı aldığını yazmıştı.

Adaylığını henüz ilan etmedi

Peskov, "Putin, bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Kampanyanın kendisi de henüz resmi olarak açıklanmadı." dedi.

Federasyon Konseyi, Aralık 2023'te seçim tarihi konusunda resmi bir karar alacak. Sonraki süreçte ise siyasi partilerin seçim öncesi kongrelerini yaparak adaylarını resmi olarak duyurmaları gerekecek.

Yeniden aday olma hakkı var

Putin'in yeni bir dönem için aday olma hakkı var ancak bu konudaki kararı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Ukrayna 31 Mart için devlet başkanlığı seçimine hazırlanıyor

Öte yandan Ukrayna Parlamentosu (Rada) milletvekili Aleksey Goncharenko, Devlet Başkanı Zelensky'nin 31 Mart 2024'te devlet başkanlığı seçimleri için hazırlık talimatı verdiğini söyledi.

"Espreso" televizyonuna konuşan Goncharenko, "Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Zelenskiy'in talimatı doğrultusunda 2024'te martın son pazar günü (31 Mart'ta) yapılacak seçimler için hazırlıklara başladı." dedi.