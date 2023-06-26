Vladimir Putin, Wagner isyanı sonrası İran ve Katar'dan destek mesajı aldı Putin ile Reisi ve Al Sani arasında yapılan görüşmelerde geçen hafta yaşananlar masaya yatırıldı. Her iki isim de Kremlin'in yanında olduklarını bildirdi.

AA Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner isyanının püskürtülmesinden sonra bazı ülkelerin liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Putin, İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüş alışverişinde bulundu. Reisi'den Putin'e tam destek Putin, Reisi ile telefon görüşmesinde Rusya'da 24 Haziran'da yaşanan olayları ele aldı. Reisi, Rus yönetimine tam desteğini ifade etti. Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede ticaret, enerji ve ulaştırma alanlarındaki anlaşmaların uygulanması istişare edildi. Güney Kafkasya’da istikrarın sağlanması ve Suriye krizinin çözümü dahil uluslararası meseleler de gündemdeydi. İki ülke arasındaki temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. Putin, Reisi ve İran halkını Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik etti. Katar Emiri de desteğini açıkladı Diğer telefon görüşmesi Al Sani ile yapıldı. Kremlin’in açıklamasına göre, Katar tarafının inisiyatifiyle gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı ve çeşitli alanlardaki iş birliğinin güçlendirilmesinden yana olunduğu teyit edildi. Şeyh Temim, Rusya'da 24 Haziran'da yaşananlarla ilgili Rus yönetiminin eylemlerini desteklediğini belirtti. Putin de Şeyh Temim'i yönetiminin 10. yıl dönümü ve Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede iki ülke arasındaki temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü Haberin Detayları Wagner'in kurucusu Prigojin'in nerede olduğu bilinmiyor Haberin Detayları