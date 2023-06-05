Rusya: Yeni Türk hükümetiyle iş birliğine hazırız Dışişleri Bakan Yardımcısı Vershinin, yeni hükümetle etkileşime hazır olduklarını söyledi.

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Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs seçimlerinde TBMM'de üstünlüğü sağlamasının ardından Recep Tayyip Erdoğan da 28 Mayıs'ta yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne çok sayıda ülkeden önde gelen yetkililer katıldı.

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de yeni kabinesinin üyeleri, uluslararası çapta peş peşe tebrik mesajları aldı.

"Türkiye'nin yeni hükümetiyle etkileşime hazırız"

Türkiye'nin komşusu Rusya'dan gelen mesajda, yeni dönemle ilgili iş birliği sinyali verildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın Türkiye'nin yeni hükümeti ile etkileşime hazır olduğunu söyledi.

Moskova'dan Ankara'ya peş peşe mesajlar

TASS'ın haberine göre, Vershinin, konuyla ilgili bir soruya yanıt olarak "Kesinlikle." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan'a gönderdiği mesajda, "Zaferiniz Türk halkının bağımsız dış politikanıza verdiği desteğin açık kanıtı." demişti.