Rusya'da 17 yaşındaki kız, domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

Haber Merkezi

Rusya'da kan donduran olay....

Krasnoyarsk bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Milena Shevelyova, ailesinin bir gezi nedeniyle evden ayrılmasıyla çiftliğin sorumluluğunu üstlendi.

Çiftlikte domuzları beslemek için ahıra giren genç kız, feci bir şekilde can verdi.

DOMUZLAR PARÇALADI

Genç kız, ahırda dişi bir domuzun saldırısına uğradı.

Shevelyova, saldırıda yere düşüp bilincini kaybedince, ahırdaki diğer hayvanlar da saldırıya dahil oldu.

Genç kız saldırı sonucu feci bir şekilde hayatını kaybederken, vücudu ise paramparça oldu.

KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Ailesi genç kıza telefonla ulaşamayınca komşularından genç kızı kontrol etmesini istedi. Komşu, çiftliğe gittiğinde 17 yaşındaki kızın cansız bedenini ahırda buldu.

Shevelyova'nın, saldırı sırasında femoral arterinin yırtılması sonucunda kan kaybından öldüğü ifade edildi.

KOMŞU SUÇLANIYOR

Öte yandan, daha sonra ortaya çıkan iddiada 40 yaşındaki komşuları Igor Zaika'nın, aynı gün genç kızın babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından 17 yaşındaki Milena Shevelyova'ya saldırdığı öne sürüldü.

ŞÜPHELİ KOMŞU GÖZALTINDA

Zaika'nın akşam saatlerinde domuz ağılına girerek ağılı yakmaya çalıştığı, aileye beslediği kin nedeniyle onlara ait hayvanları öldürmeyi planladığı ortaya çıktı.

Polis, Zaika'nın, genç kız bilincini kaybedene kadar kafasına defalarca vurduğunu ve daha sonra genç kızı bilinçli olarak domuzlara bıraktığını açıkladı.

Igor Zaika'nın gözaltına alındığı belirtildi.