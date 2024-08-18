İHA

sarsıldı..

Ülkenin doğusundaki Kamçatka Yarımadası’nda saat 22.10'da 7.2 büyüklüğünde meydana geldi.

TSUNAMİ TEHDİDİ

ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, depremden kaynaklanan bir tsunami tehdidi olduğunu bildirirken, Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi de depremin yaklaşık 29 km (18 mil) derinlikte kaydedildiğini bildirdi.

DEPREM KAMERADA

Şehrin birçok noktasında hissedilen deprem güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)