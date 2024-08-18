İHA
Rusya sarsıldı..
Ülkenin doğusundaki Kamçatka Yarımadası’nda saat 22.10'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
TSUNAMİ TEHDİDİ
ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, depremden kaynaklanan bir tsunami tehdidi olduğunu bildirirken, Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi de depremin yaklaşık 29 km (18 mil) derinlikte kaydedildiğini bildirdi.
DEPREM KAMERADA
Şehrin birçok noktasında hissedilen deprem güvenlik kameralarına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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