Rusya'da 7.2 büyüklüğünde deprem Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası’nda 7.2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, tsunami uyarısı yapıldı.

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İHA

Rusya sarsıldı..

Ülkenin doğusundaki Kamçatka Yarımadası’nda saat 22.10'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TSUNAMİ TEHDİDİ

ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, depremden kaynaklanan bir tsunami tehdidi olduğunu bildirirken, Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi de depremin yaklaşık 29 km (18 mil) derinlikte kaydedildiğini bildirdi.

DEPREM KAMERADA

Şehrin birçok noktasında hissedilen deprem güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)