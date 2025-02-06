Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Rusya'nın Novosibirsk şehrinde yaşanan bir olay, dünya kamuoyunda gündem oldu.

29 Ocak'ta eşinin ilişkisi olduğu kadının evinde meydana gelen olayda karısına iş seyahatine çıkacağını söyleyen bir koca, binadan çıkarken kapı kamerasına yakalandı.

Dondurucu soğukta dışarıda bekleyen öfkeli eş, kocasına aniden saldırdı.

EŞİNİ TAKİP ETTİ: BİNADAN ÇIKAR ÇIKMAZ İKİSİNE DE SALDIRDI

Karlı sokakta başlayan kavgada adam, kendini korumaktan başka bir şey yapamadı.

Turuncu atkılı ve sırt çantalı metres, sevgilisinin dayak yediğini görünce şoke oldu. Ancak öfkeli eş, hızla ona da saldırdı.

Metresin yüzüne yumruk atan kadın, saçlarından tutup sürükledi. Kaçmaya çalışan metres, burnunu duvara çarptı ve kanamaya başladı.

HEM KOCA DAYAK YEDİ HEM DE METRES

The Sun'ın aktardığına göre bu sırada araya giren koca da dayak yemeye devam etti.

Öte yandan olayın polise intikal edip etmediği henüz bilinmiyor.

Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede viral oldu.