Rusya'da havaalanında İranlı bebeğe saldırı

Tüm dünya genelinde Müslümanlara yönelik saldırı oranları giderek artarken, bir şiddet vakası da Rusya'da yaşandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya seyahat eden İranlı bir aile, havalimanında bagajlarını aldıkları sırada küçük çocuklarını yalnız bıraktı.

Bu sırada havalimanında bulunan bir şüpheli, tek başına duran bebeğe yaklaştı.

SALDIRIYA UĞRAYAN BEBEK KOMAYA GİRDİ

Çevreyi kontrol eden şüpheli, bebeği tüm gücüyle kaldırıp yere fırlattı.

Olay sonrası güvenlik hemen saldırgana müdahale ederken bebek, hastaneye kaldırıldı.

Yapılan açıklamalarda, çocuğun kafatasında kırıklar ve omurgasında ciddi yaralanmalar meydana geldiği, durumunun ağır olduğu ve komaya girdiği belirtildi.

İSRAİL'DEN KAÇTILAR RUSYA'DA SALDIRIYA UĞRADILAR

Saldırıya uğrayan ailenin, İsrail'den ayrılarak Rusya'ya sığındığı öğrenildi.

Anne ve çocuğun, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından bölgeden kaçarak önce İran'a, ardından Afganistan üzerinden zorlu bir yolculukla Rusya'ya ulaştıkları aktarıldı.

Ailenin, uçağın Moskova’ya inişinden hemen sonra havalimanında hedef alındığı ve olayın tesadüf olmadığının değerlendirildiği bildirildi.

SALDIRGAN MADDE ETKİSİNDE OLABİLİR

Rusya güvenlik kaynakları, saldırganın kimliğini 31 yaşındaki Belarus vatandaşı Vladimir Vitkov olarak açıkladı. Şüphelinin, kısa süre önce Kıbrıs veya Mısır üzerinden Rusya'ya uçtuğu belirtildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Vitkov’un davranışları, uyuşturucu veya benzeri bir maddenin etkisi altında olabileceği yönünde şüphe uyandırdı.

Saldırının özellikle mülteci geçmişine sahip bir aileye yönelik gerçekleşmiş olması nedeniyle Rusya polisi, olası ırkçı ya da siyasi motivasyonları araştırıyor.