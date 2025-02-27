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Haber Merkezi

Ülkemizde meydana gelen başıboş köpek saldırıları onlarca vatandaşımızı hayattan kopardı.

Her gün bir yenisinin yaşandığı köpek saldırılarında adres, bu kez Türkiye yerine Rusya oldu.

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde yaşanan olay korku dolu anlar yaşattı.

FEDAKAR ANNE ÇOCUĞUNU KÖPEĞE KARŞI KORUMAYA ÇALIŞTI

Rottweiler cinsi bir köpek, sahibinin elinden kaçtı ve annesi ile birlikte yürüyen çocuğa saldırdı.

Köpeğin ilk saldırısını atlatan kadın çocuğunun üzerine kapanarak onu ısırılmaktan korumaya çalıştı.

YARALANMASINA RAĞMEN ÇOCUĞUNU KORUDU

Yerdeki kan izlerinin dikkat çektiği anlarda yaralı kadının çocuğunu korumak için gösterdiği çaba izleyenlerin yüreğini burktu.

Yine görüntülerde kimsenin yaklaşmasına izin vermeyen köpeğin yarattığı facia kameraya böyle yansıdı.