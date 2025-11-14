Rusya'da nükleer santrale İHA'larla saldırı girişimi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Kaliningrad’da bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklamalar, Rus haber ajansı TASS tarafından aktarıldı.

ZAPORIJYA NÜKLEER SANTRALİ GÜVENLİĞİ VURGULANDI

Likhachev, Zaporijya Nükleer Santrali'nin 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında yoğun saldırıya maruz kaldığını belirtti:

İnsanlık tarihinde ilk kez büyük bir nükleer tesis bir ay boyunca harici güç kaynağıyla bağlantısız kaldı. İşletme ekibi mükemmel çalıştı ve istasyonun güvenliği tamamen sağlandı.

UAEA ile birlikte santraldeki tehlikeli durumun kontrol altına alındığını kaydeden Likhachev, güvenliğin tamamen sağlandığını ifade etti.

NOVOVORONEJ'E İHA SALDIRISI

Likhachev, çarşamba gecesi Novovoronej Nükleer Santrali'ne gerçekleştirilen yaklaşık 8 insansız hava aracı (İHA) saldırısına da değindi:

Tüm İHA’lar vurularak etkisiz hale getirildi. Bazı parçalar yapıya düştü ve genel dağıtım cihazına zarar verdi. Üç ünitenin şebeke bağlantısı geçici olarak kesildi, onarım hızlı tamamlanarak sabah nominal kapasitesine döndü ve elektrik üretimi devam etti.

AKKUYU VE ULUSLARARASI PROJELER ELE ALINDI

Grossi ile görüşmede, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile birlikte Rosatom’un Mısır ve Bangladeş’teki santralleri de gündeme geldi. Likhachev, iş birliğinin uluslararası projelerde önemini vurguladı.

GROSSI: "ABD'NİN NÜKLEER DENEME PLANLARI ENDİŞE VERİCİ"

UAEA Başkanı Grossi, ABD’nin nükleer silah denemelerine tekrar başlama planlarının “görmezden gelinemeyecek” bir gelişme olduğunu belirtti. Henüz denemelerin başladığına dair bir bulguya rastlamadıklarını ifade eden Grossi, "Umarım böyle devam eder." dedi.

Grossi, ayrıca Akkuyu ve diğer uluslararası projelerin Rosatom ile UAEA arasındaki işbirliğini daha da önemli hale getirdiğini sözlerine ekledi.