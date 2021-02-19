Kömür taşıyan tren raydan çıkınca vagonlar birbirine girdi. Savaş alanına dönen olay yerinde, demiryolu ulaşımı durduruldu.

Rusya’nın Amur Oblastı'nda yer alan Skovorodinsky kentinde yaklaşık 50 vagonlu kömür yüklü bir trenin orta vagonlarının raydan çıkması ile birlikte, her biri yaklaşık 25 ton yük taşıyan vagonlar birbirine girdi. Tren kazasında demiryolu hattı adeta savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda iş makinesi ve vinç sevk edildi.

ULAŞIM DURDURULDU

Kaza nedeniyle bölgede demiryolu ulaşımı tamamıyla durdu. Vagonların, demiryolu hattından kaldırılması için çalışma başlatıldı. Bölge yetkilileri, kaza sonrası demiryolu hattı ve elektrik hatlarının zarar görmesi sonucu tren seferlerinin uzun bir süre yapılamayacağını bildirdi.

Rusya'da tren raydan çıktı, vagonlar birbirine girdi ViDEO

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazadan makinistin ve demiryolu işçilerinin yara almadan kurtulduğu açıklanırken, Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, kazaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.